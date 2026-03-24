Meloni Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso un commento riguardo alle recenti decisioni di alcuni membri del governo, auspicando che una collega condivida la stessa scelta adottata da altri due esponenti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico e riguarda specifiche decisioni prese all’interno della maggioranza di governo. Nessun dettaglio sulle decisioni stesse è stato fornito.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione.Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Lo rende noto Palazzo Chigi. Gino Paoli, quelle ultime amare parole: "Lascio a voi questo mondo di m." La Palude e la festa rossa delle toghe: cosa fare adesso. Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi” Articoli correlati Bartolozzi e Delmastro si dimettono. Meloni apprezza la scelta: "Ora Santanchè segua la linea"AGI - Dimissioni al ministero della Giustizia per il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e per la capo di gabinetto del dicastero, Giusi... Governo, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni chiede il passo indietro anche a SantanchèIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan... Contenuti utili per approfondire Meloni Auspico che Santanchè condivida... Meloni Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e BartolozziROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea ... italpress.com Meloni, Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e BartolozziLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi ... ansa.it