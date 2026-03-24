Bartolozzi e Delmastro si dimettono Meloni apprezza la scelta | Ora Santanchè segua la linea

Il sottosegretario alla Giustizia e il capo di gabinetto del ministero si sono dimessi. La premier ha espresso apprezzamento per la decisione e ha chiesto alla ministra incaricata di mantenere la linea. Le dimissioni sono state annunciate ufficialmente e riguardano le posizioni di vertice nel dicastero. Resta da vedere come si svilupperanno le prossime settimane in ambito politico e giudiziario.

AGI - Dimissioni al ministero della Giustizia per il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e per la capo di gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi. Delmastro ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili con una nota in cui rivendica il proprio impegno nella lotta alla criminalità e riconosce una “leggerezza” di cui si assume la responsabilità. "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Agi.it

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