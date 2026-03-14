Voti sì? Studia piazzale Loreto La minaccia choc a Marattin

Luigi Marattin, deputato e sostenitore della riforma della giustizia, ha ricevuto una minaccia di morte in seguito alle sue posizioni politiche. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio inviato sui social network, in cui si fa riferimento a un possibile atto violento. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini.

Luigi Marattin minacciato di morte perché sostenitore della riforma della giustizia. Il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico, dopo aver postato su X il video di una ragazza di 27 anni che spiega in un minuto perché votare Sì al referendum, è stato minacciato da un utente che ha evocato per lui piazzale Loreto. “Un altro tontolone che parla ai tontoloni. Luigi attento, l'aria può cambiare, è successo in passato, studia un po' la storia e vedrai che piazzali Loreto sono stati tanti, potresti trovarti in futuro con i piedi non proprio per terra", si legge in uno dei commenti scritto da un utente che si firma con lo pseudonimo ‘ram’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Voti sì? Studia piazzale Loreto". La minaccia choc a Marattin Articoli correlati "In piazzale Loreto con Meloni". La minaccia antagonista su Trump a MilanoSi invocano le molotov, la guerriglia urbana e si fa appello ai maranza per costruire la piazza nell’eventuale arrivo del presidente Trump... Sinistra provocazione a Milano: barbaro “murale” a piazzale Loreto, l’Olimpiccato. “Un’opera pacifista…”“Attraverso quest’opera, ho voluto simboleggiare le forze del bene, custodite dai cerchi, che contaminano, con il loro colori di armonia e pace, le... Una raccolta di contenuti su Voti sì Studia piazzale Loreto La... Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce: lo slogan-bufala di FdI per il referendum (smentito anche da Nordio)Vota Sì contro i giudici che rimettono in libertà i clandestini. Anzi, contro i disegni politici della magistratura rossa che impedisce i rimpatri e i trasferimenti dei migranti in Albania. Ma ... ilfattoquotidiano.it Il sondaggio choc. Un grillino su quattro voterà per il SìIl Sì è in vantaggio, anche se lieve: il 53,3% dichiara che confermerà la legge sulla separazione delle carriere, contro il 46,7% orientato per il No. È questo il risultato che emerge dall'analisi ... ilgiornale.it