Melissa Satta ha spento 40 candeline a Milano. Ha organizzato una festa al RaMe Bistrot, circondata da amici e amiche, tra risate e brindisi. L’ex Velina e conduttrice ha scelto un modo semplice e diretto per celebrare il suo traguardo, senza troppi fronzoli, ma con tanta allegria.

Dopo la fuga alle Maldive insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Melissa Satta è rientrata in Italia e ha chiamato a raccolta le amicizie più care per celebrare insieme a loro il suo 40esimo compleanno. La conduttrice e modella è stata la protagonista assoluta di una grande festa organizzata in un locale di Milano e ben documentata sui social network dai tanti ospiti, a cominciare dalle grandi amiche Thais Wiggers, Elena Barolo e Giorgia Palmas. Per festeggiare in grande stile il suo quarantesimo compleanno, Melissa Satta ha scelto di arrivare ai RaMe Bistrot, luogo della festa, con un look total white elegante e sensuale, mentre il fidanzato Carlo Beretta, al suo fianco da oltre due anni, ha optato per una t-shirt nera e pantaloni blu scuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melissa Satta festeggia i 40 anni con Carlo Beretta e le amiche a Milano

Melissa Satta ha appena spento 40 candeline.

Melissa Satta ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni alle Maldive insieme a Carlo Beretta.

