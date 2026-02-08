Stappiamo e raccogliamo | progetto di educazione ambientale per gli studenti e sostegno alla ricerca

Un progetto di educazione ambientale prende forma ogni anno con le scuole. Si chiama “Stappiamo e raccogliamo” ed è stato ideato dal docente Nicandro Gambuto. Questa iniziativa, alla sua 17esima edizione, coinvolge studenti e mira a sensibilizzare i più giovani su temi di tutela del territorio e solidarietà. Basta un gesto semplice come stappare una bottiglia e raccogliere i rifiuti per creare un cambiamento che può coinvolgere l’intera comunità.

Un piccolo gesto quotidiano può diventare motore di un grande cambiamento collettivo. Lo dimostra "Stappiamo e raccogliamo", il progetto di educazione ambientale e solidarietà ideato e diretto dal docente di Scienze Nicandro Gambuto, giunto alla 17esima edizione e ormai punto di riferimento per.

