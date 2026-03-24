Meglio un bicchiere di vino o uno di birra? Lo studio e gli effetti sul cuore

(Adnkronos) – Meglio un bicchiere di vino rispetto a una birra. Un bicchiere di rosso, senza eccessi, non fa male al cuore. Anzi, potrebbe anche ridurre il rischio di patologie, infarto compreso, e di morte. E' il quadro elaborato da un nuovo studio che verrà presentato il 28 marzo alla Sessione Scientifica Annuale dell'American College. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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