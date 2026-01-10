Aiutare gli altri ha effetti sul cervello | può rallentare il declino cognitivo secondo uno studio

Uno studio condotto su oltre 30.000 persone indica che aiutare gli altri può avere benefici sul cervello. In particolare, gli over 50 che si dedicano ad attività di supporto mostrano un rallentamento nel declino cognitivo legato all’età. Questi risultati suggeriscono un collegamento tra l’atto di aiutare e il mantenimento delle funzioni cognitive nel tempo.

Uno studio sui dati di 30.000 persone suggerisce che le persone over 50 che aiutano gli altri sembrano mostrare un rallentamento significativo del declino cognitivo associato all'invecchiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il modo in cui guidi può predire il rischio di declino cognitivo, secondo uno studio

Leggi anche: Intelligenza artificiale: che effetti può avere sul cervello? Tra deskilling cognitivo e ansia, i consigli dell’esperta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché la gomma da masticare ha effetti misteriosi sul cervello; Lo stress da bollette dei genitori rallenta il cervello dei neonati: gli effetti già nel primo anno di vita; Meno ansia e migliori interazioni sociali: perché il “gioco duro” potenzia il cervello; Ho visto un giocatore usare le cuffie per la lettura del cervello sotto pressione e si è bloccato velocemente.

Che effetto ha ChatGPT sul cervello? Uno studio ha una risposta poco rassicurante - Anche se scrivere un saggio utilizzando ChatGPT può richiedere solo pochi minuti, a lungo andare il vostro cervello potrebbe pagare un prezzo elevato senza che ve ne rendiate conto. wired.it

Quali effetti ha sul cervello degli adolescenti trascorrere troppo tempo da soli? - Da generazioni, l'adolescenza è definita come il periodo delle relazioni sociali: il tempo per uscire con gli amici, frequentarsi e sviluppare legami al di fuori della famiglia. nationalgeographic.it

Aiutare il prossimo fa bene anche alla salute del nostro cervello - Non solo il volontariato, anche aiutare un vicino contribuisce a tenere giovane il cervello mentre invecchiamo. it.euronews.com

«Ho cercato di sfruttare ogni pallone e di aiutare la squadra nei momenti decisivi». Così Knollema dopo la partita, e in effetti la sua è stata una prestazione difficile da dimenticare: 29 punti, 60% in attacco e il titolo di migliore in campo. In trasferta, Firenze super - facebook.com facebook

Effetto Intelligenza Artificiale nel calcio: ecco gli avatar per aiutare gli arbitri #ia #mondiali2026 x.com