Basket Bond made in Italy | 64 milioni per 25 Pmi chiuso il programma UniCredit–Mediocredito Centrale

Il programma Basket Bond “Made in Italy”, promosso da UniCredit e Mediocredito Centrale, si è concluso con successo. Grazie anche al Fondo di Garanzia per le Pmi, ha mobilitato oltre 64 milioni di euro a favore di 25 imprese italiane, in settori strategici dell’economia. Questa iniziativa ha contribuito a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese e delle mid cap, rafforzando il tessuto produttivo nazionale.

Si è concluso con successo il Basket Bond "Made in Italy", il programma lanciato lo scorso anno da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e mid cap attive in settori strategici dell'economia italiana. Le ultime tre emissioni, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro, sono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla lombarda G.R. Infrastrutture, impegnata nelle grandi opere civili, e dalla veneta Finpesca Spa, leader nella lavorazione di prodotti ittici.

