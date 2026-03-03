Le Borse mondiali in rosso | paura per la guerra in Medio Oriente e lo stretto di Hormuz

Le borse mondiali registrano perdite significative, con gli indici europei in forte calo. L’indice Stoxx 500 ha chiuso a -3,1%, tornando ai livelli di gennaio. La situazione riflette le preoccupazioni per il conflitto in Medio Oriente e le tensioni nello stretto di Hormuz, che hanno influenzato negativamente i mercati finanziari. Il calo ha coinvolto i principali listini europei, evidenziando un clima di incertezza.

Le Borse europee peggiorano ulteriormente, con l'indice Stoxx 500 in calo del 3,1%, riportandosi ai livelli di gennaio. Il peggioramento è alimentato dalla preoccupazione per gli effetti della guerra in Medio Oriente e per la chiusura dello stretto di Hormuz, nodo cruciale per il transito di petrolio e gas. I principali mercati europei registrano cali significativi: Madrid -3,7%, Milano -3,6%, Francoforte -3,2%, Parigi -2,6%, Londra -2,5%. A pesare sono in particolare banche e assicurazioni (-4%) e utility (-3,7%), mentre soffrono anche lusso (-2,9%) e compagnie aeree (-4%). Il settore dell'energia limita invece le perdite con un -0,4%. Il quadro internazionale alimenta la corsa delle materie prime: il petrolio WTI sale del 5,7% a 75,35 dollari, mentre il Brent guadagna il 5,7% a 82,18 dollari.