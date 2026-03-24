Continuano gli attacchi tra Iran e Israele. Su Tel Aviv violento attacco iraniano nella notte con droni e missili, sventrato un edificio in città. Immediata la risposta israeliana con bombardamenti su Teheran Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, droni e missili su Tel Aviv. Israele bombarda Teheran

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