Mbangula come si sta comportando l’ex Juve con il Werder Brema? Ecco l’andamento della stagione del belga

L’ex giocatore della Juventus sta affrontando la sua stagione con il Werder Brema, dove ha mostrato un buon rendimento. La sua presenza in campo e le prestazioni offerte sono state oggetto di attenzione, evidenziando un andamento positivo rispetto alle precedenti esperienze. La sua attività si concentra principalmente sulla fase offensiva, contribuendo con diversi gol e assist durante le partite.

Mbangula, l’ex giocatore della Juventus si sta comportando molto bene con il Weder Brema. Ecco tutti i numeri della stagione del belga. I periodi di sosta per le nazionali rappresentano spesso un momento di riflessione profonda per i club e per i singoli calciatori. È il tempo dei bilanci, quello in cui si analizza il percorso stagionale e si valuta se le scelte fatte in estate stiano portando i frutti sperati. In casa Juventus, mentre i riflettori sono puntati sui big, si osserva con attenzione anche chi ha intrapreso strade diverse, lontano da Torino. Tra questi profili spicca senza dubbio il nome di Mbangula, giovane talento che ha animato le cronache di mercato della scorsa sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula, come si sta comportando l’ex Juve con il Werder Brema? Ecco l’andamento della stagione del belga Articoli correlati Njinmah del Werder Brema è il nuovo nome per il Napoli, sostituirebbe Lang (Schira)Oltre all’infortunio di David Neres che dovrà quindi operarsi per una lesione al tendine della caviglia, il Napoli dovrà operare per sostituire Noa... Leggi anche: Gabanelli a Mentana: “Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Usa. Trump si sta comportando da nemico” Altri aggiornamenti su Werder Brema Discussioni sull' argomento Il Bayern travolge l'Union e ipoteca la Bundesliga. Torna al successo il Werder di Mbangula; Il Bayern travolge l'Union e ipoteca la Bundesliga. Clamorosa rimonta del Borussia Dortmund. Mbangula, come si sta comportando l’ex Juve con il Werder Brema? Ecco l’andamento della stagione del belgaMbangula, l’ex giocatore della Juventus si sta comportando molto bene con il Weder Brema. Ecco tutti i numeri della stagione del belga I periodi di sosta per le nazionali rappresentano spesso un momen ... juventusnews24.com Ex Juventus, come sta andando Samuel Mbangula in GermaniaIl belga classe 2004 (32 presenze con la Prima Squadra bianconera) si è trasferito al Werder Brema la scorsa estate. msn.com TRA GRANDI DECADUTE VA MEGLIO AL WERDER BREMA Sembra passata una vita, ma d'altri tempi Wolfsburg-Werder Brema sarebbe stata una sfida di vertice. Ad onor del vero, è da qualche stagione che entrambe zoppiccano, soprattutto il Werder, - facebook.com facebook