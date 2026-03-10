Durante una trasmissione televisiva, una giornalista ha affermato che non esiste un ordine divino a mantenere un atteggiamento di totale sottomissione verso gli Stati Uniti. Ha anche commentato che l’ex presidente degli Stati Uniti si comporta come un avversario e ha ricordato come gli eventi di 80 anni fa siano stati in qualche modo ripagati, sottolineando l’importanza di mantenere relazioni con il principale alleato del paese.

“Mi pare che quello che è successo 80 anni fa è stato ripagato. Li abbiamo ringraziati. Continuiamo a ringraziarli, continuiamo, dobbiamo continuare a farci i conti, sono il paese il nostro più forte alleato. Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 “. Sta facendo il giro dei social la battuta pronunciata da Milena Gabanelli commentando la posizione dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti durante il suo consueto spazio Data Room nel TgLa7 con Enrico Mentana. Trump, ha detto ancora Gabanelli, “ in si sta comportando non da alleato, ma da nemico nostro, perché ci espone a una crisi energetica enorme, al rischio di una nuova ondata di profughi che entreranno dalla Turchia, poi in Grecia, poi risaliranno i Balcani, entreranno nel Mediterraneo e a un nuovo rischio terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gabanelli a Mentana: “Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Usa. Trump si sta comportando da nemico”

Articoli correlati

“A 90 gradi…”. Il commento di Milena Gabanelli a Enrico Mentana, gelo al TgLa7Un intervento durato pochi secondi, ma capace di accendere immediatamente il dibattito.

Trump attacca la Spagna: “Non ci ha fornito le basi per l’operazione in Iran. Ho ordinato di rompere tutti gli accordi commerciali”Donald Trump non ha perdonato la decisione della Spagna di non offrire le proprie basi militari agli Stati Uniti per sostenere l’attacco contro...

Aggiornamenti e notizie su Gabanelli a Mentana Dio non ci ha...

Gabanelli gela Mentana: USA alleati? Grazie, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradiPer l’atteggiamento più volte accusato di essere servile del governo Meloni, per l’atteggiamento che si prova verso un sottoposto più che verso un alleato di pari dignità da parte degli Stati Uniti. P ... unita.it

Gabanelli spiazza Mentana in tv: Gli USA? Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi (VIDEO)Durante l’edizione serale del Tg La7 del 9 marzo, pochi secondi di confronto in studio sono bastati per accendere il dibattito politico e diventare virali sui social. Protagonisti dello scambio sono ... cinemaserietv.it