Njinmah del Werder Brema potrebbe essere il nuovo nome del Napoli, sostituendo Lang, come riportato da Schira. Oltre all’infortunio di Neres, che richiederà un intervento al tendine della caviglia, il club dovrà trovare una soluzione per Noa Lang, partito per la Turchia. Assenti anche Lucca e Neres nella prossima partita contro la Juventus, situazione che influenzerà le scelte della rosa azzurra.

Oltre all’infortunio di David Neres che dovrà quindi operarsi per una lesione al tendine della caviglia, il Napoli dovrà operare per sostituire Noa Lang partito per la Turchia (e assente dunque, insieme a Lucca e Neres, per la gara contro la Juventus). Manna pare abbia una nuova idea, come riporta Nicolò Schira: si tratta di Njinmah, ala del Werder Brema in passato in forze al Dortmund (in terza divisione, nella squadra B per intenderci ndr). Si tratta di un calciatore del 2000 (25 anni) di piede destro, impiegato maggiormente a destra ma che è in grado di giocare a piede invertito. Napoli su Njinmah, ala del Werder Brema (Schira). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Njinmah del Werder Brema è il nuovo nome per il Napoli, sostituirebbe Lang (Schira)

Calciomercato Napoli: Lang potrebbe portare i milioni per Chiesa (Schira)Il calciomercato del Napoli si concentra sull'acquisto di rinforzi esterni per il modulo 3-4-3.

Leggi anche: Pronostico Werder Brema-Wolfsburg: colpaccio da Europa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Njinmah, il Napoli punta l’esterno del Werder Brema: ore caldissime – TMW; Werder Brema–E. Francoforte, le formazioni ufficiali; Il Psg vince con il bis di Dembele, il Monaco crolla in casa. Sei gol tra Werder Brema e Francoforte; Leverkusen-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV.

Napoli pensa a Njinmah, ala del Werder Brema. La situazioneIl Napoli valuta Justin Njinmah del Werder Brema. L'offerta sarebbe un prestito con obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti. europacalcio.it

Napoli, nuova aggiunta per l'attacco? Può arrivare Njinmah del Werder BremaIl Napoli vuole dare un altro esterno d'attacco ad Antonio Conte. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang - parzialmente compensati dall'approdo. tuttomercatoweb.com

Sorpresa Napoli: VICINA UNA FUMATA BIANCA Trattasi di quella x Justin Njinmah, ala destra classe 2000 in forza al Werder Brema Ne parlano i colleghi di TMW, secondo cui Manna sarebbe vicino a un accordo per 2 milioni di prestito con riscatto fissato x.com

La richiesta è di 10-12 milioni per una cessione a titolo definitivo. Njinmah ha segnato 4 gol in 16 presenze in Bundesliga, viene dalle giovanili del Dortmund con cui segnò 13 gol in 34 gare. - facebook.com facebook