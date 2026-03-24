A Matera, un furgone è stato fermato dalle autorità con dieci persone a bordo senza autorizzazione. Il veicolo è stato sequestrato e sono state comminate sanzioni all’amministratore della società di noleggio coinvolta. L’intervento si è svolto senza incidenti e le forze dell’ordine hanno controllato i documenti e la conformità del mezzo.

Eseguito un sequestro amministrativo a Matera. Un amministratore di una società di noleggio con conducente è stato fermato mentre trasportava dieci persone a bordo di un furgone non autorizzato, superando il limite consentito e senza revisione obbligatoria. Controlli straordinari nel capoluogo lucano Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i servizi straordinari di controllo del territorio sono stati condotti nel capoluogo con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. Durante queste attività, un equipaggio del reparto ha fermato un furgone omologato per nove posti, ma che trasportava dieci persone. Il controllo del furgone e le irregolarità riscontrate Tra i passeggeri identificati figurava l’autista, che è risultato essere l’amministratore di una società attiva nel settore del noleggio con conducente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matera, amministratore di società di noleggio fermato con 10 persone a bordo: mezzo sequestrato

Articoli correlati

Terni, pedinato e fermato a bordo di un auto a noleggio: arrestato 26enne con 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contantiNella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Terni ha arrestato un cittadino albanese di 26 anni, per il reato di detenzione di sostanza...

Finanziamenti ottenuti con i dati personali di persone truffate a Matera, arrestate due personeFermi domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti nei confronti di due persone a Matera per truffa aggravata e sostituzione di...

Altri aggiornamenti su Matera amministratore di società di...

Discussioni sull' argomento Due giorni di confronto e proposte a Fiuggi per lo Sportcity Meeting 2026; Matera Capitale Mediterranea della Cultura 2026: la Città dei Sassi torna protagonista sulla scena internazionale.

Matera, amministratore di società di noleggio fermato con 10 persone a bordo: mezzo sequestratoFermato a Matera un furgone con dieci persone a bordo e senza autorizzazione: veicolo sequestrato e sanzioni per l’amministratore. virgilio.it

Matera, trasporto turisti abusivo: la Polizia sequestra un furgone nel centro storicoControlli della Polizia a Matera: sequestrato un furgone che trasportava turisti senza autorizzazione. Sanzionato il conducente per esercizio abusivo di Ncc e sovraccarico ... trmtv.it

L’Ordine degli Architetti di Matera attiva 10 borse Erasmus+ per esperienze professionali in Europa su innovazione e sostenibilità - facebook.com facebook

Buongiorno da Matera, patrimonio dell'umanità dall'Unesco, primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. #essercisempre #24marzo x.com