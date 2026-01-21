Terni pedinato e fermato a bordo di un auto a noleggio | arrestato 26enne con 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contanti
La Polizia di Terni ha arrestato un 26enne albanese, trovato in possesso di 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contanti. L’intervento è avvenuto durante un pedinamento, che ha portato alla sua fermata a bordo di un’auto a noleggio. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.
Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Terni ha arrestato un cittadino albanese di 26 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L’intervento è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con gli agenti che hanno notato il giovane in.🔗 Leggi su Ternitoday.it
