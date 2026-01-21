Terni pedinato e fermato a bordo di un auto a noleggio | arrestato 26enne con 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contanti

La Polizia di Terni ha arrestato un 26enne albanese, trovato in possesso di 31 involucri di cocaina e centinaia di euro in contanti. L’intervento è avvenuto durante un pedinamento, che ha portato alla sua fermata a bordo di un’auto a noleggio. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

