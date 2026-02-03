Eccellenza Santoni | Il Matelica mi è piaciuto Ha saputo soffrire

"La squadra mi è piaciuta perché ha saputo soffrire, stringere i denti e riorganizzarsi. Tutti insieme i ragazzi sono riusciti a non prendere gol". Le parole di mister Giuseppe Santoni, all'indomani della vittoria contro l' Osimana, sono cariche di apprezzamento per la prestazione offerta dal suo Matelica contro un forte avversario come quello visto domenica al "Giovanni Paolo II". Una vittoria che dà fiato alla classifica e soprattutto restituisce morale al gruppo in prospettiva salvezza. Le note positive sono date anche dal rientro dell'under Bianchi e dal buon debutto in maglia biancorossa dell'ultimo arrivato, l'attaccante Touray Lamin.

