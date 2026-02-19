Sangue infetto ed epatite il Tar condanna il Ministero a risarcire una donna salernitana

Il Tar ha condannato il Ministero della Salute a risarcire una donna di Salerno che ha contratto l’epatite C dopo una trasfusione di sangue contaminato. La causa è stata avviata dopo che la donna ha scoperto di aver contratto il virus a causa di una trasfusione eseguita qualche anno fa in ospedale. Il tribunale ha stabilito che il Ministero ha 90 giorni di tempo per versare il risarcimento, aggiungendo che la donna rischia complicanze serie a causa dell’infezione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle trasfusioni.

Dopo anni di battaglie legali per aver contratto il virus a seguito di una trasfusione, i giudici amministrativi impongono allo Stato di versare il risarcimento negato smontando l'alibi delle casse vuote Il Ministero della Salute ha 90 giorni di tempo per risarcire una donna che ha contratto l'epatite C a causa di una trasfusione di sangue infetto. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, ordinando lo sblocco dei fondi. In caso di inottemperanza, scatterà la nomina di un commissario incaricato di forzare ed eseguire materialmente il pagamento. La decisione dei giudici amministrativi arriva dopo che il dicastero ha ignorato i precedenti verdetti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Amianto in aeroporto: Tar condanna ministero a risarcire maresciallo dell'aeronauticaIl Tar del Lazio ha stabilito la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento per il maresciallo Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell’amministrazione per l’esposizione prolungata all’amianto durante il servizio presso l’aeroporto. Amianto nell’Aeronautica Militare: il TAR del Lazio condanna il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola PaneiIl TAR del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola Panei, dell’Aeronautica Militare, per l’esposizione prolungata e non protetta all’amianto durante il servizio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Farmacia Landi di Ponte a Moriano: test per l’epatite C, un esame sottovalutato; Epatite C da trasfusione, ottiene 100 mila euro di risarcimento dopo undici anni di battaglie: era stato infettato da bambino; Analisi del sangue a rilento: i campioni arrivano in ritardo allo Spaziani. Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvariTREVISO - Un risarcimento da quasi un milione 200mila euro dopo 50 anni da quelle trasfusioni di sangue infetto che gli hanno rovinato la vita, portandolo alla ... ilgazzettino.it Vittime sangue infetto: Delusi da incontro con BalduzziA oltre 4 anni dalla legge che prevedeva il risarcimento vittime di trasfusioni ed emoderivati infetti, la maggior parte delle persone contagiate continueranno a non avere giustizia. Lo denuncia il ... quotidianosanita.it Contagio sangue infetto: indennizzo o risarcimento Chi subisce danni da sangue infetto (es. epatite) può avere diritto a un indennizzo statale (L. ... facebook