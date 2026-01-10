Torna la neve nel Foggiano | fiocchi bianchi su Faeto e Monte Sant' Angelo

La neve è tornata nel Foggiano, interessando in particolare i comuni di Faeto e Monte Sant’Angelo, come indicato dall’allerta meteo ‘gialla’ diffusa nelle ultime ore. Le precipitazioni nevose si sono manifestate nelle zone più elevate della provincia, portando un clima invernale nelle aree interessate. Questo cambiamento meteorologico è stato previsto e monitorato dalle autorità, che invitano alla prudenza durante gli spostamenti.

Torna la neve nel Foggiano dove, come previsto dall'allerta meteo ‘gialla’ diramata alcune ore fa, fiocchi bianchi hanno fatto capolino nei comuni più alti della provincia. I primi fiocchi sono comparsi nel pomeriggio a Faeto, sui Monti Dauni; poco dopo si è imbiancato anche il Gargano, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Prima neve in Sardegna, fiocchi bianchi sul Gennargentu: imbiancato anche il Monte Limbara – Video Leggi anche: A Monte Sant'Angelo torna la 'Grotta dei Poeti' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nevica dal Gargano ai Monti Dauni: spalaneve e spargisale in azione, le raccomandazioni dei sindaci; Torna la neve nel Foggiano, fiocchi sul Gargano; Nevica in Puglia e Basilicata: imbiancati i centri dei Monti Dauni e il Potentino/Il video; Nevicate sul Subappennino: imbiancati diversi comuni del Foggiano. Qualche fiocco nel Gargano. Torna la neve nel Foggiano, fiocchi sul Gargano - A Monte Sant'Angelo, comune più alto dell'area garganica (quasi 800 metri) da qualche minuto la neve è tornata ... msn.com

Torna la neve nel Foggiano: fiocchi sul Gargano e temperature rigide in tutta la provincia - Torna la neve nel Foggiano: fiocchi sul Gargano e temperature rigide in tutta la provincia FOGGIA – L’inverno torna a farsi sentire nel Foggiano, dove nelle ultime ore si registrano nuove precipitazio ... statoquotidiano.it

Neve e gelo nel Foggiano: scuole chiuse dal Gargano ai Monti Dauni tra prudenza e prime nevicate - La provincia di Foggia è stata colpita da un’ondata di freddo artico che, già dalla serata di mercoledì 7 gennaio, ha portato i primi ... lucerabynight.it

#Maltempo #Calabria, torna la neve in Sila: bufere con il forte vento, le FOTO in diretta - facebook.com facebook

Gazzetta Meteo, torna il freddo e anche la neve in Puglia e in Basilicata x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.