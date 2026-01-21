Mamma ho perso Sanremo spettacolo di Antonio Mezzancella al Teatro Brancaccio

Il 5 marzo, al Teatro Brancaccio, debutta il nuovo spettacolo di Antonio Mezzancella intitolato “Mamma, ho perso Sanremo”. Uno spettacolo teatrale che combina comicità e musica, offrendo al pubblico un’interpretazione originale e coinvolgente. La produzione rappresenta un’occasione per assistere a un evento di intrattenimento che unisce talento e leggerezza, in un contesto sobrio e di qualità.

Al grido "Mamma, ho perso Sanremo!", debutta il 5 marzo, al Teatro Brancaccio, il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella."Mamma, ho perso Sanremo!" racconta la storia di un'impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un.

