Antonio Mezzancella al Brancaccio con Mamma ho perso Sanremo

Antonio Mezzancella ha portato il suo nuovo spettacolo “Mamma, ho perso Sanremo!” al teatro Brancaccio, attirando un pubblico entusiasta. La causa di questa serata speciale è il debutto del suo tour teatrale, che combina comicità e musica, ispirato alla sua esperienza come imitatori. Durante lo spettacolo, ha riproposto parodie di celebrità e momenti divertenti legati alla più famosa kermesse musicale italiana. La serata si è conclusa con applausi e risate, lasciando il pubblico in attesa delle prossime tappe.

Cosa: Il debutto del nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella intitolato Mamma, ho perso Sanremo!.. Dove e Quando: Teatro Brancaccio di Roma, giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21:00.. Perché: Uno show multimediale che unisce imitazioni incredibili, musica dal vivo e una narrazione ironica sul sogno infranto di partecipare al Festival.. Il palcoscenico del Teatro Brancaccio si prepara ad accogliere uno degli artisti più eclettici del panorama italiano: Antonio Mezzancella. Con il suo nuovo spettacolo Mamma, ho perso Sanremo!, l'artista perugino mette in scena una riflessione ironica e spettacolare sul mondo della musica leggera italiana, partendo da un pretesto narrativo tanto assurdo quanto esilarante.