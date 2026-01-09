Il Comune di Martina Franca celebra la Giornata Nazionale del Dialetto | tre appuntamenti tra storia radici tradizioni e linguistica

Il Comune di Martina Franca celebra la Giornata Nazionale del Dialetto con tre eventi dedicati alla scoperta e alla valorizzazione delle radici linguistiche e culturali locali. Promossa dall’Unpli e dall’Assessorato alle Attività Culturali, questa iniziativa intende approfondire la conoscenza del patrimonio dialettale attraverso momenti di storia, tradizione e linguistica. Un’occasione per riscoprire l’identità del territorio e mantenere vivo il patrimonio linguistico.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita il 17 gennaio dall'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco), l'Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo del Comune di Martina Franca promuove una rassegna di tre eventi volti a riscoprire, promuovere e valorizzare il patrimonio linguistico e l'identità del nostro territorio. Venerdì 16 Gennaio, alle 18.00, l'Accademia della Cutizza ricorderà il compianto Benvenuto Messia attraverso le sue poesie, le sue riflessioni, i ricordi di una personalità poliedrica e gioviale, fiero sostenitore del dialetto.

