Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con un verdetto netto: vince il No con il 54%, mentre l’ affluenza sfiora il 59%, un dato che certifica una partecipazione ampia e tutt’altro che scontata. Un risultato che pesa politicamente e che segna una battuta d’arresto per il progetto di revisione sostenuto dal governo. La consultazione si trasforma così in un passaggio chiave del confronto tra maggioranza e opposizioni, ben oltre il merito tecnico della riforma. Il voto degli italiani, infatti, restituisce una fotografia di un Paese diviso ma capace di mobilitarsi, con una partecipazione che rafforza il valore politico del responso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, 14 milioni di italiani bocciano la riforma Nordio. Meloni: “Rammarico per occasione persa”. Schlein: “Oltre le aspettative”

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#Referendum. Trionfa il No a livello nazionale, ma non in Lombardia e in provincia di Varese dove a prevalere è il Sì. Tutti i risultati comune per comune: https://www.prealpina.it/pages/referendum-sulla-giustizia-laffluenza-408512.html facebook