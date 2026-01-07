Alex Britti esce col singolo Gelido in duetto con Mario Biondi

Alex Britti torna con il singolo “Gelido”, in collaborazione con Mario Biondi. Dopo aver reinterpretato brani come “Oggi sono io” con Marco Mengoni e “Solo una volta” con Clementino, l’artista continua il suo percorso di rivisitazione del proprio repertorio all’interno del progetto Feat.Pop. La nuova uscita rappresenta un ulteriore passo nella sua ricerca di nuove interpretazioni e collaborazioni, mantenendo uno stile sobrio e originale.

Milano, 7 gen. (askanews) – Dopo i primi due capitoli del progetto Feat.Pop, che hanno visto Alex Britti reinterpretare "Oggi sono io" insieme a Marco Mengoni e "Solo una volta" con Clementino, l'artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il 9 gennaio esce "Gelido", nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto.

