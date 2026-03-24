di Tiziana Petrelli Fano perde un altro dei suoi volti più autentici, uno di quelli che appartengono alla memoria viva del porto, alle amicizie di una vita, ai legami che non si spezzano. È morto nella notte tra domenica e lunedì, a 53 anni, Davide Rosato, per tutti "El Rosc", soprannome che in dialetto fanese richiama quel rosso dei capelli che era diventato quasi un marchio, un modo per riconoscerlo al primo sorriso. Nato il 2 giugno 1972, Rosato apparteneva a una famiglia storica della marineria fanese. Il padre, Emilio Rosato, è stato comandante e pescatore, una vita tra le barche e il lavoro in mare. Un’eredità raccolta anche dai figli, cresciuti tra il porto, le reti e quel mestiere duro che segna il carattere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marineria in lutto per ’El Rosc’. Anima genuina del porto di Fano

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