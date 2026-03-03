La denuncia di un lavoratore della marineria | Il porto è insabbiato è diventato impossibile lavorare VIDEO

Un lavoratore della marineria ha segnalato che il porto presenta problemi di insabbiamento, rendendo difficile l'accesso ai pescherecci dopo le uscite in mare. Ha inviato due video che documentano le difficoltà incontrate dai mezzi nel rientrare a causa dei bassi fondali, situazione causata dalla mancanza di interventi di dragaggio. La situazione sta creando notevoli ostacoli alle operazioni di pesca nella zona.

Scontro tra yacht e barca nel porto di Livorno, morto lavoratore di 30 anni: presto sarebbe diventato padreNico Ulivieri, lavoratore marittimo di 30 anni, è morto ieri a causa dello scontro tra una pilotina e uno yacht di 61 metri all'imboccatura del porto...

Svolta per la marineria: quasi 1 milione di euro per il porto peschereccioPORTO CESAREO – Il volto del porto peschereccio di Porto Cesareo si appresta a cambiare grazie a un finanziamento di 922.

