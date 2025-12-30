Svolta per la marineria | quasi 1 milione di euro per il porto peschereccio
Un intervento di circa 922 mila euro si prepara a rinnovare il porto peschereccio di Porto Cesareo. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa per la marineria locale, contribuendo a migliorare le infrastrutture e sostenere l’attività dei pescatori. Il progetto mira a potenziare le strutture portuali, favorendo uno sviluppo più sostenibile e efficiente per il settore marittimo della zona.
PORTO CESAREO – Il volto del porto peschereccio di Porto Cesareo si appresta a cambiare grazie a un finanziamento di 922.488,58 euro, una cifra che segna uno degli investimenti più imponenti degli ultimi decenni per il comparto ittico locale.Le risorse, ottenute tramite i fondi europei Feampa in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
