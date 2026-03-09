Marina Berlusconi ha scritto una lettera a Repubblica in cui afferma che il sorteggio dei giudici al Csm rappresenta l’unico modo per limitare l’influenza della politica all’interno dell’organo. La sua posizione supera quella del padre, Silvio Berlusconi, in merito alla questione. La proposta di Marina si concentra sul metodo di selezione dei giudici, evidenziando l’importanza del sorteggio come soluzione.

“L’argine all’influenza della politica all’interno del Csm è il sorteggio ”, ha scritto Marina Berlusconi nella lettera affidata a Repubblica. Ma certo non ha attribuito l’idea a suo padre. Sarebbe stato difficile visto che giusto nel 2010, quando Silvio Berlusconi era premier e Guardasigilli Angelino Alfano, l’Italia era tra i paesi europei che a Bruxelles sottoscriveva una storica Raccomandazione intitolata così: “ Judges: independece, efficiency and responsibilities ”. Al punto 27, parlando dei Consigli di giustizia, come il nostro Csm, era possibile leggere questa frase: “Almeno la metà dei membri di tali consigli devono essere i giudici scelti da parte dei loro colleghi di tutti i livelli del sistema giudiziario e nel rispetto del pluralismo all’interno del sistema giudiziario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, sul sorteggio dei giudici al Csm Marina Berlusconi supera perfino il padre Silvio

Fabrizio Corona contro Pier Silvio e Marina Berlusconi, il nuovo video sul caso Signorini

L'Anm non la racconta giusta: il 40% dei magistrati favorevole al sorteggio del Csm. Lo dice un suo referendum interno

