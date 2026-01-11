Cia Campania critica l’accordo Ue-Mercosur | a rischio l’agroalimentare locale

Cia Campania esprime preoccupazione riguardo all’accordo tra Ue e Mercosur, evidenziando i rischi per il settore agroalimentare locale. L’organizzazione richiede regole chiare e controlli efficaci per tutelare le filiere e l’occupazione nel Mezzogiorno. La qualità dell’agroalimentare campano è un valore fondamentale che deve essere preservato, evitando che il libero scambio comprometta le caratteristiche e le produzioni del territorio.

Comunicato Stampa L'organizzazione chiede regole vincolanti e controlli uniformi per proteggere filiere e occupazione nel Mezzogiorno La qualità dell'agroalimentare campano non è negoziabile e non può essere sacrificata in nome di un libero scambio che, nei fatti, rischia di penalizzare.

