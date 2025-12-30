Confagricoltura Antonio Rago nuovo presidente di Anga Campania

Antonio Rago, 26 anni di Battipaglia, è stato eletto presidente di Anga Campania, l’associazione che rappresenta i giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura. Con una consolidata esperienza nel settore, Rago si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione tra i giovani agricoltori della regione. La sua nomina segna un nuovo passo per l’associazione nel sostenere le sfide e le opportunità dell’agricoltura campana.

Antonio Rago, imprenditore agricolo di 26 anni di Battipaglia, è il nuovo presidente di Anga Campania, l'associazione che riunisce i giovani di Confagricoltura. L'elezione è avvenuta nell'ambito del rinnovo delle cariche statutarie e segna il passaggio di consegne con il presidente uscente.

