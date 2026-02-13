Confapi Industria | tenuta per il 2025 ma attesa e selezione degli investimenti per l' anno in corso

Confapi Industria ha confermato la tenuta delle imprese per il 2025, ma si prepara a valutare attentamente gli investimenti in corso quest’anno. L’associazione ha condotto un’indagine che mostra come le aziende siano pronte a resistere alle sfide del mercato, pur rimanendo attente alle opportunità di crescita. In particolare, molte imprese stanno pianificando investimenti mirati, stringendo accordi e riorganizzando le risorse per affrontare i prossimi mesi.

Indagine congiunturale. Il presidente Ponginibbi: «I dati restituiscono l'immagine di un sistema produttivo che non arretra, ma che ha piena consapevolezza del contesto in cui opera. Il mercato interno resta l'anello debole» Per fare il punto sull'indagine congiunturale svolta da Confapi Industria Piacenza per il 2025 e le prospettive per il 2026, consentiteci di scomodare Alessandro Manzoni quando nel capitolo tredicesimo capitolo dei Promessi Sposi fa mormorare ad Antonio Ferrer, gran cancelliere di Milano al suo cocchiere Pedro, mentre in mezzo a una folla minacciosa sta andando in carrozza a prelevare il vicario di provvision: adelante, presto, con juicio cioè avanti, presto, con prudenza.