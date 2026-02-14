Confapi appello alle istituzioni | Sud in ginocchio per il maltempo intervenire subito

Confapi denuncia che il maltempo sta devastando il Sud, causando danni ingenti e blocchi nelle attività produttive. La forte ondata di pioggia e vento ha provocato frane, strade impraticabili e infrastrutture danneggiate in molte regioni, tra cui Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Campania. Le aziende locali affrontano ritardi nelle consegne e perdite economiche, poiché i collegamenti sono interrotti e le merci non arrivano a destinazione. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, con le imprese che chiedono interventi immediati alle autorità.

Francesco Napoli, vicepresidente Nazionale della Confederazione della Piccola e Media Industria Privata Italiana con delega al Sud esprime profonda preoccupazione per i danni causati dal maltempo nelle ultime quarantotto ore, che si sommano agli effetti devastanti del ciclone Henry di dieci giorni fa.