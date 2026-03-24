Arezzo, 24 marzo 2026 – Importante e prestigioso riconoscimento per la Sanità aretina: Marco De Prizio, direttore chirurgia unità operativa chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale S. Donato di Arezzo è stato nominato Delegato Regionale della Società Italiana di Chirurgia. De Prizio, che è anche Direttore Area Dipartimentale Aretina chirurgia generale, che comprende le 5 chirurgie (Arezzo, Cortona; Montevarchi, Bibbiena, Sansepolcro) della provincia di Arezzo, entra a far parte quindi di una della società scientifiche italiane più antiche, fondata a Roma nel 1882. La Società Italiana di Chirurgia attualmente conta più di 5.000 soci tra chirurghi di varie discipline e di varia estrazione professionale: universitari, ospedalieri, liberi professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco De Prizio nominato delegato regionale della società italiana di chirurgia

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