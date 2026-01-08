Unifg il prof Maurizio Quinto nominato Presidente della Sezione Puglia della Società Chimica Italiana

Dal 1° gennaio 2026, il professor Maurizio Quinto, docente di Chimica Analitica all’Università di Foggia, è stato nominato Presidente della Sezione Puglia della Società Chimica Italiana. Questa nomina riconosce il suo contributo nel settore e rafforza il ruolo della regione nel panorama chimico nazionale. La sua leadership sarà dedicata allo sviluppo e alla promozione della ricerca scientifica in ambito chimico.

