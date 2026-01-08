Unifg il prof Maurizio Quinto nominato Presidente della Sezione Puglia della Società Chimica Italiana
Dal 1° gennaio 2026, il professor Maurizio Quinto, docente di Chimica Analitica all’Università di Foggia, è stato nominato Presidente della Sezione Puglia della Società Chimica Italiana. Questa nomina riconosce il suo contributo nel settore e rafforza il ruolo della regione nel panorama chimico nazionale. La sua leadership sarà dedicata allo sviluppo e alla promozione della ricerca scientifica in ambito chimico.
Dal 1° gennaio 2026 il professor Maurizio Quinto, ordinario di Chimica Analitica presso l’Università di Foggia, ha assunto la Presidenza della Sezione Puglia della Società Chimica Italiana (Sci). La nomina, di durata triennale, è avvenuta a seguito della votazione dei soci pugliesi della Società. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
