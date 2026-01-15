Sisma de Pascale nominato come commissario delegato alla ricostruzione

La Regione Emilia-Romagna ha formalizzato la nomina di Michele de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione dopo il sisma del 2012. La decisione è stata approvata in conformità al decreto regionale, con l’obiettivo di coordinare le attività di ricostruzione e di garantire un intervento efficace e strutturato sul territorio. Questa nomina si inserisce nel percorso di ripresa e di tutela delle comunità colpite dall’evento sismico.

Baruffi: "Una scelta positiva, che assicura continuità alle attività che stiamo portando avanti insieme ai Comuni coinvolti dal terremoto" La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a dare intesa al decreto di nomina del presidente Michele de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012 in Emilia. Nell'intesa, si sottolinea che verrà garantita la continuità operativa anche nelle more dell'adozione del decreto. La nomina si è resa necessaria a seguito del passaggio formale dallo stato di emergenza allo stato di ricostruzione di rilievo nazionale previsto nella Legge di Bilancio 2026 per la durata di 24 mesi, dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi.

Sisma 2012, la Regione dà intesa alla nomina del presidente de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione - Romagna ha provveduto a dare intesa al decreto di nomina del presidente Michele de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012 in Emilia. sassuolo2000.it

Comitato sul sisma con de Pascale - Per il 13esimo anniversario che ricorda la tragica giornata del terremoto del 29 maggio 2012, l’Area Nord riceverà nel pomeriggio di domani (ore 15) la visita del presidente della Regione, Michele de ... ilrestodelcarlino.it

Ricostruzione post-sisma 2012, “Patto per il Nord”: “Basta spot, centri storici ancora incompleti” "Mentre la Regione celebra con toni trionfalistici l’intesa sulla nomina di de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione, la realtà racconta una storia ben facebook

