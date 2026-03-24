Marco De Prizio è delegato regionale della società italiana di chirurgia

La Società Italiana di Chirurgia attualmente conta più di 5.000 soci tra chirurghi di varie discipline e di varia estrazione professionale: universitari, ospedalieri, liberi professionisti La Società Italiana di Chirurgia attualmente conta più di 5.000 soci tra chirurghi di varie discipline e di varia estrazione professionale: universitari, ospedalieri, liberi professionisti. Accreditata presso tutte le società internazionali, svolge attività di ricerca scientifica, pubblica una propria rivista bimestrale nella quale pubblicano articoli autori di tutto il mondo, promuove la formazione attraverso scuole e master, organizza convegni nazionali ed internazionali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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