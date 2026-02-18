Nomine | Giuseppe Restuccia referente regionale Società italiana della caviglia e del piede

Il consiglio della Società italiana della caviglia e del piede ha scelto Giuseppe Restuccia come referente regionale per la Toscana, a causa della sua esperienza come direttore della Sezione di Ortopedia dell’Aoup. La nomina arriva in un momento in cui la regione affronta un aumento dei casi di traumi al piede e alla caviglia. Restuccia si occuperà di coordinare le iniziative e le attività tra i professionisti locali. La sua nomina rafforza il ruolo della società nel territorio toscano. La sua collaborazione con le strutture sanitarie toscane è già in corso.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Il consiglio direttivo della Sicp -Società italiana della caviglia e del piede (SICP) - ha nominato Giuseppe Restuccia, direttore della Sezione dipartimentale Ortopedia - Chirurgia del piede e della caviglia dell'Aoup, rappresentante e referente regionale per la Toscana per il biennio 2026-2027. Compito dei referenti regionali è la realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale e il coordinamento di analisi di organizzazione e gestione sanitaria di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici. E' da giugno 2005 che il sodalizio ha assunto l'attuale denominazione.