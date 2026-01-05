Cremonese Terracciano | Il Milan mi ha insegnato a livello umano e tecnico-tattico Ora non voglio fermarmi

Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese, riflette sull’esperienza con il Milan, sottolineando come l’ambiente rossonero abbia contribuito alla sua crescita sia dal punto di vista umano che tecnico-tattico. Le sue parole, rilasciate a 'DAZN', evidenziano la volontà di continuare a migliorarsi e di proseguire nel percorso di crescita professionale, mantenendo alta la motivazione e l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi.

