Cremonese Terracciano | Il Milan mi ha insegnato a livello umano e tecnico-tattico Ora non voglio fermarmi
Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese, riflette sull’esperienza con il Milan, sottolineando come l’ambiente rossonero abbia contribuito alla sua crescita sia dal punto di vista umano che tecnico-tattico. Le sue parole, rilasciate a 'DAZN', evidenziano la volontà di continuare a migliorarsi e di proseguire nel percorso di crescita professionale, mantenendo alta la motivazione e l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi.
Le parole ai microfoni di 'DAZN' sul Milan dell'ex difensore rossonero Filippo Terracciano, ora in prestito alla Cremonese di Davide Nicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Danilo a cuore aperto: «La Juventus è il club più importante della mia vita, è stato difficile lasciarla. Agnelli mi ha insegnato molto, voglio svelarvi un aneddoto su Buffon…»
Leggi anche: Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Terracciano alla Cremonese
Terracciano: La Cremonese mi ha subito dato fiducia, non voglio fermarmi. Poi le belle parole per il Milan; Cremonese ko nel finale: la delusione di Nicola e Terracciano Streaming | IT; Terracciano: «Serviva un atteggiamento migliore lungo tutto la gara»; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS.
Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo" - Filippo Terracciano, laterale classe 2003 arrivato in estate in prestito dal Milan, si è imposto fin da subito nelle gerarchie della Cremonese. tuttomercatoweb.com
F. Terracciano: "Il Milan mi ha insegnato tantissimo: sto crescendo e non ho la minima intenzione di fermarmi" - Il secondo giocatore più impiegato dalla Cremonese in questa prima metà di stagione è Filippo Terracciano, difensore classe 2003 arrivato in estate in ... milannews.it
Cremonese, Terracciano: "E' stata una battaglia. Sto crescendo e non voglio fermarmi" - Il difensore della Cremonese Filippo Terracciano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 1- tuttomercatoweb.com
"La nostra crescita non si ferma con la partita di oggi" Così Filippo Terracciano al termine di Fiorentina-Cremonese https://uscremonese.it/terracciano-la-nostra-crescita-non-si-ferma-con-la-partita-di-oggi/ #SerieAEnilive #FiorentinaCremonese #FioC - facebook.com facebook
Cremonese, Terracciano: "Sono in un percorso di crescita e non ho intenzione di fermarmi. Milan finestra che mi ha insegnato tanto" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.