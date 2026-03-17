Il pilota italiano di MotoGP si prepara per il Gran Premio del Brasile che si terrà all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna nel prossimo fine settimana. Bezzecchi ha dichiarato di sperare di avere un buon weekend e ha confermato che la motivazione non manca. La gara si svolgerà nel circuito brasiliano, con i team e i piloti pronti a scendere in pista.

All’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si correrà nel prossimo fine settimana il GP del Brasile valido per il Motomondiale 2026: la seconda tappa stagionale della MotoGP vedrà protagoniste le Aprilia dell’azzurro Marco Bezzecchi e dello spagnolo Jorge Martin, che hanno parlato ai microfoni dell’ ANSA. Il pilota italiano è secondo in classifica e punta ad impensierire Pedro Acosta: “ Sono estremamente felice di andare in Brasile e non vedo l’ora di scoprire questa nuova pista. Sono sicuro che sarà fantastico correre in un nuovo Paese ed incontrare nuovi fan, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione non manca a tutto il team “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi verso il GP del Brasile: “Spero di fare un buon weekend, la motivazione non manca”

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