DAZN trasmetterà in diretta e gratuitamente i tornei di basket maschile e femminile della NCAA durante la March Madness 2026. La piattaforma di streaming offrirà la visione dei match senza costi aggiuntivi, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri in tempo reale. La decisione riguarda la copertura degli eventi principali della competizione, che si svolgerà nel 2026.

DAZN, consentirà ai tifosi di guardare in diretta e gratis i tornei di basket maschile e femminile della National Collegiate Athletic Association (NCAA) in occasione della March Madness 2026. DAZN sarà l’unica piattaforma in cui i tifosi di alcuni territori internazionali selezionati potranno guardare il torneo gratuitamente. Questo include la visione integrale delle repliche dell’evento, rendendo l’azione ampiamente accessibile a nuovi e vecchi tifosi. Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: “L’interesse globale per lo sport statunitense sta crescendo rapidamente e la piattaforma globale di DAZN sta contribuendo a questa crescita. La March Madness regala ogni anno emozioni, passione e momenti indimenticabili. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN trasmetterà in diretta e gratis la March Madness 2026 di NCAA

Articoli correlati

Basket USA, March Madness NCAA: tutte le partite in diretta su Disney+Dal 17 marzo al 7 aprile 2026 Disney+ trasmette in diretta tutte le 134 partite della March Madness NCAA maschile e femminile, grazie ai diritti ESPN.

Disney+ trasmetterà in diretta la March Madness in tutta Europa come parte dell’accordo globale di ESPNDisney+ ha annunciato che la March Madness, il celebre torneo di pallacanestro maschile e femminile della NCAA Division I, entrerà a far parte della...

Aggiornamenti e notizie su March Madness

Temi più discussi: Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi; Ascolti DAZN Serie A 28a Giornata: 2 milioni per il Derby di Milano; Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; Lazio-Milan, DAZN domenica trasmetterà gratis il big match della Serie A.

March Madness NCAA in diretta su Disney+: tutte le partite dal 17 marzo al 7 aprile 2026 in EuropaLa celebre March Madness, il torneo di basket universitario più seguito negli Stati Uniti, arriva in diretta su Disney+ in ... dtti.it

Disney+ amplia l'offerta sportiva: dal 17 marzo c'è la March Madness 2026La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato che dal 17 marzo al 7 aprile trasmetterà in diretta tutte le 134 gare della March Madness 2026, lo spettacolare torneo di pallacanestro ... ilsoftware.it

The Madness of March - facebook.com facebook

NCAA, la March Madness arriva su Disney+: live tutte le 134 partite x.com