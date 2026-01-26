Rick Pitino raggiunge la sua 900ª vittoria in NCAA, battendo Xavier, allenata dal figlio. Con uno stile deciso e un carattere distinguibile, il coach italiano si conferma una figura di rilievo nel basket universitario. Nonostante il successo, Pitino porta con sé il rimpianto di non aver avuto successo in NBA, continuando a scrivere la sua storia nel mondo del college basketball.

900 vittorie. Fa impressione scriverlo, figurarsi accumularle. Rick Pitino battendo la Xavier del figlio Richard ha toccato i novecento successi in carriera a livello collegiale. Settimo allenatore ogni epoca a raggiungere questo traguardo. Poi vanno aggiunte quelle conquistate in Nba, ma quella è un’altra storia, un cruccio per chi con i New York Knicks e soprattutto con i Boston Celtics avrebbe tanto voluto fare di più. Adesso proprio nella Grande Mela, al Queens, alla guida dell’università gesuita di St John’s, a 73 anni si sta togliendo altre soddisfazioni. Continua a vestire elegante, a sembrare Al Pacino per look, carisma e parlantina, a dividere con le sue opinioni forti e controcorrente, continua a allenare i suoi ragazzi in maniera old school, senza traccia di politicamente corretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batte il figlio per la 900ª vittoria Ncaa: il duro Rick Pitino riscrive la storia pure con St John’s

Approfondimenti su rick pitino

Ultime notizie su rick pitino

NCAA - Rick Pitino taglia un leggendario traguardo: grazie alla vittoria di St.John su Xavier il coach ha raggiunto quota 900 vittorie in NCAA in 38 stagioni. Pitino adesso punta al podio a sole 3 vittorie da Roy Williams: Coach K - 1,202 Boeheim - 1,116 x.com