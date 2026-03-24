Forse non tutti sanno che Luca Zaia conduce un podcast dal titolo Il Fienile (prodotto con la media company Shado di H-Farm a Roncade): ospite dell’ultima puntata, come racconta Il Gambero Rosso, è stata Federica Pellegrini che ha raccontato la sua storia, a partire da quella della sua famiglia. Il papà Roberto prima dipendente al noto Caffè Florian di Piazza San Marco a Venezia e poi proprietario di un bar di famiglia, il Tacco Undici, a Spinea. Il locale ha chiuso del 2018 quando papà Roberto è andato in pensione e la nuotatrice spiega che “ha lasciato un grande vuoto in città” perché era diventato un punto di riferimento per gli abitanti. “Mi sentivo fragile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mangiavo tanto, poi rimandavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta”: Federica Pellegrini racconta i suoi anni difficili a Luca Zaia

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