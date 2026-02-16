Federica Brignone storia di una leggenda | Non sapevo se sarei tornata a essere un' atleta Pensavo di essere fortunata a essere alle Olimpiadi Non ho mai pensato al risultato

Federica Brignone ha confessato di aver messo in dubbio il suo ritorno allo sci agonistico dopo un periodo difficile, spiegando che all’inizio non era sicura di riuscire a tornare in gara. La campionessa azzurra, vincitrice di due medaglie d’oro ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026, ha raccontato di aver pensato di essere fortunata solo ad essere arrivata alle Olimpiadi, senza mai focalizzarsi sul risultato. Sua madre ha aggiunto dettagli sulla fatica mentale e sui sacrifici fatti prima di riprendere a sciare a livello competitivo.

Lo sci era nel Dna. Sciatrice azzurra, due volte alle Olimpiadi, la madre, poi diventata giornalista. Maestro e guida il padre. La prima milanese, il secondo ligure di origine, hanno scelto di crescere i figli, Federica e il fratello Davide, tre anni più giovane, a La Salle in Valle d'Aosta. A vederla con quel sorriso infinito sul gradino più alto del podio del Supergigante e del Giagante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, viene in mente la bambina descritta da sua madre e anche raccontata dalla stessa Brignone nelle interviste: la bambina che sorrideva sempre, che provava a spingersi da sola sull'altalena a due anni al parco Solari, che voleva far girare la giostra a mille, che volava giù dallo scivolo con un salto.