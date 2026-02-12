Federica Brignone torna a vincere a 10 mesi dal grave infortunio che sembrava averla fermata per sempre. Durante il Supergigante di Milano Cortina 2026, l’azzurra sale sul podio più alto, sorpassando ogni aspettativa. Aveva solo pensato a sciare e a dare il massimo, ma non avrebbe mai immaginato di conquistare la vittoria. La sua rinascita sorprende tutti, dimostrando che la passione e la determinazione possono superare qualsiasi ostacolo.

Commosso il fratello Davide che lavora con lei da anni. È in lacrime sua madre al traguardo: «È fantastica. Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicino spero che siano felici come noi». Impossibile non esserlo oggi, impossibile non piangere di gioia per Fede, la tigre di La Salle. Sugli spalti la presidente del Cio Coventry e quello della Repubblica. 1’23’’41 il tempo dell'azzurra, ma questo numero conta ancora meno di altre volte. Federica è scesa con coraggio e velocità senza i rischi che hanno mandato fuori altre come Sofia Goggia sull'Olympia delle Tofane. «È incredibile, mai nella vita avrei immaginato una vittoria così. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La meraviglia d'oro di Federica Brignone: «Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere»

