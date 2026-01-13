Serie A stangata su Conte | due giornate di squalifica e multa

Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso una sanzione per Antonio Conte, che prevede due giornate di squalifica e una multa. La misura è stata adottata in seguito ai fatti accaduti nel finale di Inter-Napoli. Questa decisione si inserisce nel quadro delle norme disciplinari della competizione, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole in ambito sportivo.

Arriva la decisione del Giudice Sportivo di Serie A dopo il turbolento finale di Inter-Napoli. Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e multato di 15.000 euro in seguito all'espulsione rimediata domenica sera a San Siro. Il tecnico azzurro non sarà quindi in panchina nelle prossime due gare di campionato contro Parma e Sassuolo. Nel provvedimento ufficiale, il Giudice Sportivo ha motivato la sanzione facendo riferimento a una serie di comportamenti ritenuti gravemente irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara.

Napoli, due giornate di squalifica e multa per Conte: ci sarà contro la Juventus - Napoli era il verdetto più atteso, con i vertici arbitrali che auspicavano una vera e propria stangata per quel "vergognatevi" urlato in ... msn.com

Conte squalificato per la sfuriata di Inter-Napoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta - La Lega Serie A non ha perdonato Antonio Conte: al tecnico del Napoli è costato caro lo sfogo contro il quarto ufficiale Colombo in Inter- tuttosport.com

