Manfredi | Serve un programma che unisca la coalizione con una proposta chiara

Il leader della coalizione ha dichiarato che è necessario sviluppare un programma condiviso con una proposta precisa. Ha aggiunto che attualmente si sta affrontando un percorso politico da portare avanti, senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di definire obiettivi e linee comuni per consolidare il fronte politico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Credo che adesso ci sia tutto un percorso politico che va fatto, in primo luogo ci vuole un programma che metta insieme tutta la coalizione con una proposta politica chiara agli italiani che descriva l’Italia del futuro che come fronte progressista vogliamo e poi chiaramente si deve individuare il migliore interprete”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto alla possibilità che il centrosinistra ricorra alle primarie per individuare il candidato premier che dovrà sfidare alle prossime elezioni politiche Giorgia Meloni. Rispetto allo strumento da utilizzare per la scelta, Manfredi ha spiegato:. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Serve un programma che unisca la coalizione con una proposta chiara” Articoli correlati Elettrosmog, la proposta che arriva da Ostia: serve “una mappa interattiva degli antennoni”La richiesta che arriva dal parlamentino di Ostia per facilitare l'accesso alle informazioni che riguardano nuovi e vecchi impianti di telefonia... Stadio, Manfredi «Non serve l’intesa con De Laurentiis»Stadio, Manfredi «Non serve l’intesa con De Laurentiis»"> Il futuro dello stadio Maradona e la candidatura di Napoli a Euro 2032 entrano nel vivo. Contenuti utili per approfondire Manfredi Serve un programma che unisca... Discussioni sull' argomento Manfredi: riforme condivise, Meloni non deve dimettersi; 105 anni di Nino Manfredi, il volto della commedia all’italiana; Raiuno riaccende Canzonissima: Milly Carlucci tra nostalgia e tecnologia; IA, Manfredi: Italia investa di più su sovranità tecnologica - Economia e Finanza. Manfredi: riforme condivise, Meloni non deve dimettersiÈ soddisfatto il sindaco Gaetano Manfredi della vittoria del No al referendum sulla giustizia, ma guarda avanti e avverte la sua parte politica, il centrosinistra: ... ilmattino.it La città del sindaco Manfredi con il 75,49% dei votanti a favore del No si guadagna il primo posto in Italia - facebook.com facebook Anche il trentunenne veneziano Manfredi Azzarita, capitano di cavalleria, tra le 335 vittime massacrate dalle SS a Roma presso le Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 [La targa apposta sulla casa natale, Corte Correr, Cannaregio 1548] x.com