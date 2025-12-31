Monossido di carbonio killer bimbo di tre anni muore nel Bresciano | gravi la mamma e il fratello

Un bambino di tre anni è deceduto nel Bresciano a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente provocata da una stufa difettosa. La tragedia si è verificata a Calvagese, coinvolgendo anche la madre e il fratellino, attualmente in condizioni gravi. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli e verifiche sugli impianti domestici per prevenire simili tragedie.

Calvagese (Brescia), 31 dicembre 2025 – Morire a 3 anni ucciso dal monossido di carbonio causato da una stufa difettosa. La tragedia. La tragedia è accaduta a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata all'interno di un'abitazione privata. Un bambino di tre anni è morto. Secondo quanto segnalato dal 118, a rimanere intossicate nel tardo pomeriggio sono state tre persone di nazionalità pakistana: una donna di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. Le vittime. Castiglione d’Adda: donna trovata morta in casa uccisa dal monossido La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano: gravi la mamma e il fratello Leggi anche: Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano. Gravi madre e fratello Leggi anche: Bimbo di tre anni muore intossicato dal monossido nel Bresciano: l’incidente per una stufa difettosa. In casa anche la madre e il fratello Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Monossido killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano. Gravi madre e fratello - La causa dell'intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa. ilgiorno.it

Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. msn.com

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido - (Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. msn.com

La Provincia Unica TV. . Tragedia sfiorata a Tirano, dove una coppia e due bambini sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio scaturito da un braciere. Ad accorgersi di quanto stava accadendo la madre, che è riuscita a lanciare l’allarme. - facebook.com facebook

Sviene al pranzo di Natale: intossicato dal monossido di carbonio, altre cinque persone in condizioni meno serie a Farigliano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.