Si sente male nel parcheggio di un supermercato un passante gli salva la vita guidato al telefono dal 118

Un uomo di 48 anni si è sentito male nel parcheggio di un supermercato nel Vicentino. Un passante ha chiamato subito il 118 e gli ha dato indicazioni al telefono. Mentre arrivavano i soccorritori, l’uomo è stato assistito fino all’arrivo delle ambulanze. I medici hanno iniziato le manovre di rianimazione e sono riusciti a stabilizzarlo. Ora si trova in ospedale, fuori pericolo.

Un uomo di 48 anni è andato in arresto cardiocircolatorio nel parcheggio di un supermercato nel Vicentino. Un passante è intervenuto: ha chiamato il 118 e gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi, salvandogli la vita.

