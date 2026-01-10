Grandinata a Napoli e in provincia strade imbiancate anche sulla circumvallazione esterna

Questa mattina, Napoli e la provincia sono state interessate da una grandinata, con le strade della circumvallazione esterna imbiancate dai chicchi di ghiaccio. La precipitazione si è verificata anche nelle zone di Arzano, Casavatore, Giugliano, Marano, Villaricca e Mugnano, causando temporanei disagi alla viabilità. La situazione, seppur intensa, si sta progressivamente normalizzando.

Grandinata sulla città di Napoli e sull’area nord. Chicchi bianchi questa mattina hanno imbiancato le strade della circumvallazione esterna, tra Arzano e Casavatore, ma la grandine è caduta anche a Giugliano, Marano, Villaricca e Mugnano. Non si registrano danni né disagi particolari alla circolazione. Grandinata a Napoli e in provincia, strade imbiancate anche sulla circumvallazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Grandinata a Napoli e in provincia, strade imbiancate anche sulla circumvallazione esterna Leggi anche: Maltempo a Roma, grandinata in città: strade e auto imbiancate Leggi anche: Grandinata si abbatte sui sette lidi: strade imbiancate e traffico in tilt La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ferrara si risveglia sotto la neve, i fiocchi imbiancano la città e la provincia - FOTO E VIDEO. Grandinata si abbatte sui sette lidi: strade imbiancate e traffico in tilt - Comacchio, 21 novembre 2025 – Un anticipo di Natale verrebbe da dire dopo aver visto oggi pomeriggio strade, piazze e campi letteralmente imbiancati. ilrestodelcarlino.it Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo A Napoli e in Campania arriva la prima neve del 2026 sul Vesuvio. Questa mattina le pendici del vulcano si sono risvegliate sotto un manto bianco, dopo le forti piogge e la grandinata ch - facebook.com facebook Buongiorno... Forse! #Napoli e la grandine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.