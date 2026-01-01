Maltempo in Toscana | vento forte e mareggiate il 2 gennaio Nuova allerta gialla

Il 2 gennaio 2026, la Toscana è interessata da un'allerta gialla per maltempo, con vento forte e mareggiate. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità per rischio mareggiate, valido dalle 6 alle 23. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza.

E' di nuovo allerta gialla in Toscana. La Protezione Civile Regionale ha diramato per domani, 2 gennaio 2026, un avviso di criticità codice giallo per rischio mareggiate valido dalle ore 6 fino alle ore 23.59.

Vento e mareggiate, scatta l'allerta - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per la giornata di domani. toscanamedianews.it

