Gasperini ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Malen alla Roma, sottolineando l’importanza di posizionarlo vicino alla porta per sfruttarne al meglio le qualità offensive. La squadra si prepara alla sfida contro il Torino, in programma domani alle 18, obiettivi di punti fondamentali per mantenere viva la speranza di qualificarsi in Champions League.

Roma, 17 gennaio 2026 – Domani alle 18 la Roma scenderà in campo contro il Torino, alla ricerca di punti per continuare la rincorsa ad un posto in Champions League. Sarà una squadra diversa rispetto a quella vista fino ad oggi, soprattutto perché potrebbe esserci l'esordio di Donyell Malen con la maglia capitolina. L'olandese è stato il colpo principale di questa sessione di mercato della squadra giallorossa e si è trasferito nella Capitale in prestito dall' Aston Villa, con l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione. Gasperini, quindi, ha il rinforzo che tanto chiedeva alla società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma, Gasperini su Malen: “Felice del suo arrivo, deve giocare vicino alla porta”

Roma scatenata: il talento francese Vaz è giallorosso. E dall'Aston Villa può arrivare Malen; La Roma chiude per il doppio colpo, ma Gasperini ancora non sorride; Gasperini: “Felice di Malen, fondamentale la presenza di Ryan Friedkin. Forse anche Ferguson recupera”; Malen pronti - via: titolare a Torino. Rientra Pellegrini, Ferguson ai box.

